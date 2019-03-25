Türkiye - Moldova maçının 54. dakikasında Cenk Tosun, Deniz Türüç'ün ortasında müthiş kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. Maçı tribünlerden takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan gole böyle sevindi.
Başkan Erdoğan Türkiye - Moldova maçında Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi25.03.2019 21:23
- Başkan Erdoğan Türkiye - Moldova maçında Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi
- Galatasaray Kongresi'nde büyük skandal! Ortalığı karıştıracak video
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den A Spor'a CAS açıklaması
- Şok iddia: Ersun Yanal gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak
- Galatasaray Divan Kurulu'nda köfte tartışması
- "Ersun Yanal formsuz ve korkak bir hoca!"
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına gelmesine sevindim
- Galatasaray'ın Hatayspor'a attığı gole VAR incelemesi! İşte o pozisyon
- Erman Toroğlu, Beşiktaş -Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını değerlendirdi: Zavallı bir Fenerbahçe izliyorum
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde heyecan dorukta! Beşikaş kafilesi Vodafone Park'a ulaştı
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan dorukta! Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a doğru yola çıktı
- Erman Toroğlu: Diagne'nin atılması gerekiyordu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.