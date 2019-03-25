Haberler Web TV Başkan Erdoğan Türkiye - Moldova maçında Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi

Başkan Erdoğan Türkiye - Moldova maçında Cenk Tosun'un golüne böyle sevindi

25.03.2019 21:23

Türkiye - Moldova maçının 54. dakikasında Cenk Tosun, Deniz Türüç'ün ortasında müthiş kafa vuruşuyla skoru 3-0'a getirdi. Maçı tribünlerden takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan gole böyle sevindi.


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