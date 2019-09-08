Başkan Erdoğan gole böyle sevindi! Türkiye - Andorra... 08.09.2019 00:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti. Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı şık gole Başkan Erdoğan böyle sevindi.