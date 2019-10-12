Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimizi unutmadılar! A Milli Takım'dan Cenk Tosun'un golü sonrası asker selamı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında A Milli Takımımız, Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 mağlup etti. Gol sevincini asker selamıyla kutlayan A Milli Takım, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize mesaj gönderdi.
Milli Takımımızın Arnavutluk'u 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 mağlup ettiği maçta golün ardından futbolcularımız gol sevincini asker selamıyla kutladı ve Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam gönderdi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 7. haftasında Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım'da teknik heyet ve futbolcular, soyunma odasında asker selamı vererek galibiyeti Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e adadı.
Milli takımların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ay-yıldızlılar, galibiyeti kahraman Mehmetçiklerimizle şehit olan askerlerimiz ve vatandaşlarımıza armağan etti." denildi.
Paylaşımda, soyunma odasında A Milli Takım'ın teknik heyeti ve futbolcuların asker selamı verdiği fotoğrafa yer verildi.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalacak Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz de koltuk değnekleriyle takımın yanında yer aldı.
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