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Aykut Kocaman'dan MHK yorumu

17 Şubat 2018, Cumartesi
Aykut Kocaman, görevinden istifa eden hakem Abdullah Yılmaz'la ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun bugün yaptığı açıklamayı "skandal" olarak niteledi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TS TS

Sanki bu film tanıdık 2010-2011

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cevapla 18.02.2018 11:18
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