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Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması

15 Ocak 2018, Pazartesi
Başakşehir'in Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, daha önce yaptığı 'Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamam' sözlerine açıklık getirdi.
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