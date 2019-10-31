Süper Lig'in köklü ekiplerinden Ankaragücü'nün bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulunda delegelerden Ali İhsan Mutlu'nun mali raporlar hakkında söz almasının ardından eski başkan Mehmet Yiğiner tepki gösterdi ve olaylar çıktı. Çıkan olayların ardından Ali İhsan Mutlu, darp edilerek salon dışına çıkarıldı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda kavga çıktı.
Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda, denetim kurulu raporunun sunulmasının ardından Ali İhsan Mutlu isimli delege söz aldı.
Mutlu'nun, mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in 2012 yılında ocak ayında yaptığı konuşmadan alıntılar yaparak, "Siz deyin 3-5, ben diyeyim 8-10 milyon lira. Nasıl oldu da bu borç 10 kat, 12 kat arttı?" deyince Mehmet Yiğiner kendisine tepki gösterdi.
Bu tepkinin ardından bazı delegeler, üzerine yürüyerek Mutlu'yu yumrukladı. Sonrasında güvenlik güçlerinin araya girmesiyle Ali İhsan Mutlu salondan çıkarıldı.
Bazı delegeler de bu olaya tepki gösterince salonda bir süre genel kurula ara verildi.
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