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Ali Koç: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasında onur ve gurur duyuyoruz

26.10.2019 16:22

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kurulda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Erdoğan'ın Divan Kurulu'na katılmasıyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür." ifadelerini kullandı.


Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın asırlık çınar Fenerbahçe'nin çatısı altında bizlerle olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, kongre üyeliğinin 25. yılını doldurdu ve yüksek divan kurulu üyesi oldu. Çok tarihi günler yaşadı bu camia. Bu tarihi günlerin biri de bugündür. Her şeyden önce Fenerbahçeli vatanseverdir. En önemli kuruluş amaçlarımızdan biri olan gençleri vatanı korumak için hazırlamak. Fenerbahçeli, vatanını savunmak için koşar. Aynı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Anadolu'ya silah taşıyan bu camiaydı. General Harrington Kupası'nı kaldırıp, düşman kuvvetlerini cephede bozguna uğratan yine Fenerbahçe'ydi. Barış Pınarı Harekatı'nın tüm kalbimizle yanında olduğumuzu tüm kalbimizle ilan etmiştik.

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