Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu hayatını kaybeden Josef Sural ve diğer futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, durumu kritik olan Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini söylerken, diğer futbolcuların ise iyi olduğunu belirtti.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Josef Sural açıklaması29.04.2019 08:29
- Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Josef Sural açıklaması
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