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Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Josef Sural açıklaması

29.04.2019 08:29

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu hayatını kaybeden Josef Sural ve diğer futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, durumu kritik olan Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini söylerken, diğer futbolcuların ise iyi olduğunu belirtti.


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