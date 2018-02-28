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Akhisar'dan muhteşem gol!

27 Şubat 2018, Salı
ZTK yarı final maçında Akhisar Galatasaray karşılaşmasının 19 dakikasında Yevhen Seleznyov golüyle Akhisar Bld. Genç. öne geçirdi. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyonda ofsayt bekledi.
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