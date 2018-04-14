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Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması! Oynayacak mı?

13 Nisan 2018, Cuma

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı maç öncesi basın mensupların sorularını yanıtladı. Avcı, milli yıldız Arda Turan'ın eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyecek mi? sorusuna "Arda Turan oynayacakmış gibi duruyor. Bugün takımla beraber ama yarın son kararı vereceğiz" dedi. İşte detaylar...

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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nazım nazım

arda avcı hepsi hikaye yenip göndeririz avcı kupasız adam hedefi olmayan tek adam

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cevapla 13.04.2018 14:59
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