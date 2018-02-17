Yol Durumu

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16 Şubat 2018, Cuma
'nin yayınladığı ilk bölümüyle adında söz ettiren yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği '' müzikleriyle de sosyal medyada gündeme oturdu. İlk bölümde 'ın seslendirdiği şarkısı milyonlar tarafında dinlendi. İşte o şarkı...
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