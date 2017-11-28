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Madde testi sonucu çılgına çevirdi!

28 Kasım 2017, Salı
Esra Erol'da Gülşen’in beraber kaçtığı iddia edilen Serkan’ın madde testi sonucu açıklandı. Kızın babası sonuca çok sinirlendi.
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