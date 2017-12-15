Esrarengiz yangında iki tutuklama!

29 Kasım Çarşamba günü Kastamonu’nun Bürme köyünde çıkan yangında iki ev yandı. Yangının ardından 5 kişilik Çataloğlu ailesi ortadan kaybolmuştu. Yanan evin külleri arasında Çataloğlu ailesinden olduğu düşünülen çocuğa ait kemikler bulunmuştu. Müge Anlı'da tüm şüpheleri üzerine toplayan ve gece köyde görülen kamyonetin sahibi iki kardeş Ersan K ve Erkan K. verdikleri çelişkili ifadeler yüzünden tutuklandı.
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