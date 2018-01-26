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Diriliş Ertuğrul'da Mehmetçiğin Afrin Operasyonuna Gönderme

25 Ocak 2018, Perşembe
Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.
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