Yol Durumu

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16 Şubat 2018, Cuma
'nin yayınladığı ilk bölümüyle adında söz ettiren yönetmenliğini Osman Sınav'ın üstlendiği '' müzikleriyle de da gündeme oturdu. İlk bölümde Nefes ve Tahir Kale'linin sahnesinde 'nun seslendirdiği isimli şarkı sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişi tarafından dinlendi. İşte o şarkı...
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