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Sıla Ahmet Kural'la ilgili sorulara yanıt verdi!

02 Mart 2018, Cuma

Geçtiğimiz günlerde "Hiç aşık olmadım." diyen Ahmet Kural daha sonra "Şaka yaptım." demişti. Bunun üzerine Sıla da, "Dostluğumuz bakidir." diyerek ilk kez uzun uzun açıklama yaptı.

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