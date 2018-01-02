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Kıvanç Tatlıtuğ adliyede

02 Ocak 2018, Salı
Kıvanç Tatlıtuğ şikayetçi oldu! 3.5 milyon TL...Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ kendisinden tahsil ettiği halde vergi borçlarını yatırmayan muhasebecisinden şikayetçi oldu. 3,5 Milyon TL zarara uğradığını belirten Tatlıtuğ bugün savcılığa ifade verecek.
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