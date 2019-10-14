Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu'nu görenler tanıyamadı! İşte yeni hali 14.10.2019 10:49

Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam arkadaşı Gülnur Güneş'in kına gecesinde ilgi odağı oldu. Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni halini görenler çok şaşırdı. Güzelliği ile tüm gözleri üzerine çeken 21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nu görenler, "Aşk yaramış" yorumunda bulundu. Kameralar karşısında büyüyen Zehra Çilingiroğlu, annesi Hülya Avşar gibi adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilk kez birlikte basına poz veren, Zehra Çilingiroğlu kıyafetleriyle, tarzıyla ve aşk hayatıyla takipçilerinin yakın markajında. Her tarzıyla gündem olmayı başaran Zehra, bu kez de günlerce konuşulacağa benziyor...

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 - 2005 yılları arasında evli oldukları süre içerisinde Zehra adında bir kız evladına sahip oldular. Zehra Çilingiroğlu, bazı ünlü isimlerin çocuklarının aksine kamera karşısında büyüdü. Attığı her adım ile annesi Hülya Avşar gibi adından söz ettirmeyi başaran Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz akşam arkadaşı Gülnur Güneş'in kına gecesine katıldı. Gecenin gelinden çok konuşulan ismi olan Zehra Çilingiroğlu, yeni haliyle göz kamaştırdı.