Diriliş Ertuğrul yayın tarihi belli oldu! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih

Diriliş Ertuğrul yayın tarihi belli oldu! TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümün (122.bölüm) yayın tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu 7 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor!
Diriliş Ertuğrul yayın tarihi belli oldu! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih30 Ekim 2018, Salı
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