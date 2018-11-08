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Deli Tahir'den evlenme teklifi | Benimle evlenir misin Nefes Kaleli?

07 Kasım 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz’in 29. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 29. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir, Nefes'e evlenme teklif etti.



"Seni çok seviyorum Deli Tahir..."
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