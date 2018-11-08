Deli Tahir'den evlenme teklifi | Benimle evlenir misin Nefes Kaleli?

Sen Anlat Karadeniz’in 29. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 29. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir, Nefes'e evlenme teklif etti.
"Seni çok seviyorum Deli Tahir..."
Sen Anlat Karadeniz’in 29. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 29. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir, Nefes'e evlenme teklif etti.
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