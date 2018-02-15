Yol Durumu

Umudun adı Türkiye

14 Şubat 2018, Çarşamba
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle, milyonları duygulandıran Rabia klibi...
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T&#252;rkiyem Türkiyem

Allah'ın izniyle 80 milyon başkomutanımızın emriyle neresi lazımsa oraya

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 15.02.2018 00:57
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