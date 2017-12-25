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Ümmetin yetim çocukları: Dünyanın sonuna doğanların hikayesi...

25 Aralık 2017, Pazartesi
Onlar Filistin'in, Irak'ın, Suriye'nin, Arakan'ın, Yemen'in çocukları. Her yeni güne acı ile uyanan, katliamlara maruz bırakılan, yurtları ellerinden alınan Ümmetin masum yüzleri. Ortadoğu'da, Asya'da, Afrika'da acıyı en çok yaşayan, en çok hissedenler…
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