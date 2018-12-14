Haberler Web TV Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı | Türkiye şahlanıyor

Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı | Türkiye şahlanıyor

14 Aralık 2018, Cuma

Başkan Erdoğan'ın kendi sesi ile hazırlanan 'Türkiye şahlanıyor' adlı klip sosyal medyada kısa süre içerisinde paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. İşte A Haber televizyonu tarafından hazırlanan ve yoğun ilgi gören 'Türkiye şahlanıyor' adlı o klip...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Klipler Videoları