Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı | Türkiye şahlanıyor

Başkan Erdoğan'ın kendi sesi ile hazırlanan 'Türkiye şahlanıyor' adlı klip sosyal medyada kısa süre içerisinde paylaşım ve beğeni rekorları kırdı. İşte A Haber televizyonu tarafından hazırlanan ve yoğun ilgi gören 'Türkiye şahlanıyor' adlı o klip...
Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı | Türkiye şahlanıyor14 Aralık 2018, Cuma
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