Filistinli kardeşlerinden Erdoğan'a şarkı 19 Temmuz 2018, Perşembe

İsviçre'nin Davos kasabasında tüm dünya tarihi anlara şahitlik etti. O dönemde Başbakan olan Erdoğan, Gazze katliamının öncüsü İsrail devletinin Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e 'One minute' diyerek tepki göstermiş Filistinli kardeşleri ise Erdoğan'ın bu desteğine sessiz kalmayarak ona bu şarkıyı yazmıştı...