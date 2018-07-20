İsviçre'nin Davos kasabasında tüm dünya tarihi anlara şahitlik etti. O dönemde Başbakan olan Erdoğan, Gazze katliamının öncüsü İsrail devletinin Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e 'One minute' diyerek tepki göstermiş Filistinli kardeşleri ise Erdoğan'ın bu desteğine sessiz kalmayarak ona bu şarkıyı yazmıştı...
Filistinli kardeşlerinden Erdoğan'a şarkı19 Temmuz 2018, Perşembe
- Vatan sevdalısı nesiller
- 24 Haziran 2018 seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan
- 16 Nisan referandum şarkısı: Tabii ki evet
- Tek sevdamız Türkiye
- 2015 seçim şarkısı: Canım Türkiyem
- 2014 seçim şarkısı: Dombra
- 2011 seçim şarkısı: 'Haydi Anadolu'
- 2011 seçim şarkısı: Haydi bir daha
- Filistinli kardeşlerinden Erdoğan'a şarkı
- 2007 genel seçimlerinde AK Parti seçim şarkısı: Tek başına iş başına
- 1994 yerel seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın seçim şarkısı: 'Tamam inşallah'
- 2002 yılında AK Parti seçim şarkısı: Bundan böyle
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