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Erdoğan'ın unutulmaz konuşması: Zaferin sahibi Allah'tır

06 Temmuz 2018, Cuma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın unutulmaz konuşmasında derlenen klip sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Video kısa sürede sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekorları kırdı.

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