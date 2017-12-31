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'Dünya 5'ten büyüktür' şarkı oldu

30 Aralık 2017, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM'nin 5 daimi üyesinin veto hakkını eleştirirken kullandığı "Dünya 5'ten büyüktür" sözünden ilham alınarak hazırlanan "The World Is Bigger Than Five" isimli İngilizce şarkı, Türkçe alt yazılı özel kliple yayımlandı.
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