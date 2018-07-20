2014 seçim şarkısı: Dombra 19 Temmuz 2018, Perşembe

Aralık 2013 tarihi FETÖ'nün gerçek yüzünü gösterdiği tarihti. Türkiye'yi ele geçirmek isteyen FETÖ her türlü hile ve kumpası kullanmış, hükümeti devirmek için yargı darbesine girişmişti. Gerilimin tırmandırılmaya çalışıldığı böyle bir ortamda halk 30 Mart 2014'te yerel seçimler için 10 Ağustos 2014'te ise cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecekti. Seçimler öncesi sanatçı Uğur Işılak Göktürkler'in savaş marşı olarak bilinen Dombra'yı Recep Tayyip Erdoğan için uyarladı