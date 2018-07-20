2014 seçim şarkısı: Dombra

Aralık 2013 tarihi FETÖ'nün gerçek yüzünü gösterdiği tarihti. Türkiye'yi ele geçirmek isteyen FETÖ her türlü hile ve kumpası kullanmış, hükümeti devirmek için yargı darbesine girişmişti. Gerilimin tırmandırılmaya çalışıldığı böyle bir ortamda halk 30 Mart 2014'te yerel seçimler için 10 Ağustos 2014'te ise cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecekti. Seçimler öncesi sanatçı Uğur Işılak Göktürkler'in savaş marşı olarak bilinen Dombra'yı Recep Tayyip Erdoğan için uyarladı
2014 seçim şarkısı: Dombra19 Temmuz 2018, Perşembe
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- Filistinli kardeşlerinden Erdoğan'a şarkı
- 2007 genel seçimlerinde AK Parti seçim şarkısı: Tek başına iş başına
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- 2002 yılında AK Parti seçim şarkısı: Bundan böyle
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