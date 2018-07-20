1994 yerel seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın seçim şarkısı: 'Tamam inşallah' 19 Temmuz 2018, Perşembe

CHP yönetimindeki İstanbul'un çeşmelerinden su akmıyor, patlayan çöp dağlarından dolayı insanlar hayatını kaybediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına talip olan Erdoğan'ın 1994 yılında belirlediği seçim şarkısı ise oldukça anlamlıydı.Fesuphanallah şarkısı 'Tamam inşallah' olarak uyarlandı...