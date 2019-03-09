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17 yaşındaki gencin sır ölümü! Başından vurulmuş halde bulundu

09.03.2019 08:59

İstanbul Bahçelievler'de günlük olarak kiralanan bir evde silahla başından vurulmuş olarak bulunan 17 yaşındaki Uğur adlı genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gencin polis tarafından arandığı belirlenirken olayın hemen ardından kaçan kişiler aranıyor. .


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