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Zonguldak'ta kavga! Şok cihazı, demir, sopa...

14.09.2019 22:55

Zonguldak’ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında önceden yaşandığı iddia edilen husumet üzerine kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgada şok cihazının da kullanılması şaşkınlık yaşattı.


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