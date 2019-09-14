Zonguldak’ta inşaatta çalışan işçiler ile elektrik tesisatçısı arasında önceden yaşandığı iddia edilen husumet üzerine kavga çıktı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgada şok cihazının da kullanılması şaşkınlık yaşattı.
Zonguldak'ta kavga! Şok cihazı, demir, sopa...14.09.2019 22:55
- Zonguldak'ta kavga! Şok cihazı, demir, sopa...
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