Kocaeli'nde Saadet Partisi’nin aday listelerinde HDP'lilerin bulunduğu ortaya çıktı. A Haber ekibinden Hakan Süer de habere ilişkin Dilovası Belediyesi önünden canlı yayın yaparken, bir grubun müdahalesiyle karşılaştı. A Haber muhabiri Süer yaşadığı zorlu anları ve saldırının detaylarını aktardı.
Zillet İttifakı'nı deşifre eden A Haber'e çirkin saldırı11.03.2019 15:36
- Zillet İttifakı'nı deşifre eden A Haber'e çirkin saldırı
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