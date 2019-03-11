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Zillet İttifakı'nı deşifre eden A Haber'e çirkin saldırı

11.03.2019 15:36

Kocaeli'nde Saadet Partisi’nin aday listelerinde HDP'lilerin bulunduğu ortaya çıktı. A Haber ekibinden Hakan Süer de habere ilişkin Dilovası Belediyesi önünden canlı yayın yaparken, bir grubun müdahalesiyle karşılaştı. A Haber muhabiri Süer yaşadığı zorlu anları ve saldırının detaylarını aktardı.


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