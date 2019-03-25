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Zeytinburnu'nda trafik kazası : 5 yaralı

25.03.2019 10:37

Zeytinburnu'nda, iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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