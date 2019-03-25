Zeytinburnu'nda trafik kazası : 5 yaralı 25.03.2019 10:37

Zeytinburnu'nda, iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralanan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.