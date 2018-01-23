Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin avlandığı anlar

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Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü paylaşıldı.
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ALLAHINIZA kurban ,görsün almanya neymis Türkiye kürtlere saldiriyormus yok sivilleri öldürüyormus,bugünkü alman medyasinda Türkiye alman tanklarini sivillere karsi kullaniyormus diye kara propaganda yapiyorlar,bizim milli silahlarimiz yeter onlara,
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