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Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerin avlandığı anlar

23 Ocak 2018, Salı
Zeytin Dalı Harekatı'nda ZMA aracındaki askerlerimizin, 3 teröristi vurduğu anların görüntüsü paylaşıldı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

ALLAHINIZA kurban ,görsün almanya neymis Türkiye kürtlere saldiriyormus yok sivilleri öldürüyormus,bugünkü alman medyasinda Türkiye alman tanklarini sivillere karsi kullaniyormus diye kara propaganda yapiyorlar,bizim milli silahlarimiz yeter onlara,

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evet2
hayır0
cevapla 23.01.2018 10:51
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