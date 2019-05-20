Zekeriyaköy'de villa hırsızlarına jandarmadan operasyon! Ayak izleri yakalattı

İstanbul Zekeriyaköy'de bir villayı soyan hırsızlar İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla 12 saat sonra yakalandı. Villadan çalınan 82 parça ziynet ve elektronik eşya, Jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zekeriyaköy'de villa hırsızlarına jandarmadan operasyon! Ayak izleri yakalattı20.05.2019 10:55
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