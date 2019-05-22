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Zabıtaları engelleyemeyince hepsini ateşe verdiler

22.05.2019 17:07

Marmaris sahilinde tahliye edilmek istenen su sporları istasyonu çalışanları görevlilere karşı zorluk çıkarınca arbede çıktı. Çalışanlar su sporlarını ateşe verirken, arbedede 4 polis memuru yaralandı.


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