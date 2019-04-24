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YSK'da kritik İstanbul görüşmesi bugün! Yerel seçimler yenilenecek mi, YSK ne karar verdi?

24.04.2019 10:43

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugünkü gündem toplantısında AK Parti'nin Büyükçekmece, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarını görüşecek. Toplantı saat 14.00'da başlayacak.


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