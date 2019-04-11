YSK üyeleri İstanbul kararını ne zaman açıklayacak? 11.04.2019 22:15

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Özel, "Büyükçekmece ile ilgili salı günü itibariyle itirazımız tam kanunsuzluk ve olağanüstü itirazla başvurduk. Büyükşehirde sayım işleminin bitmesi lazım. Bazı ilçelerde sayım devam ediyor. Hızlanma olur ve sayım biterse hızlıca karar verilir.

Şu anda aradaki fark 13 binlere geldi." dedi. İşte Özel'in açıklamaları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Büyükçekmece ile ilgili itirazlar görüşmesini erteledi. YSK'nın Büyükçekmece ve İstanbul görüşmelerinin birlikte ele alınmasına karar verdiği öğrenildi. YSK, Büyükçekmece ve İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi. YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor.