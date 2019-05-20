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YSK gerekçeli kararını ne zaman açıklayacak? YSK'nın gerekçeli kararında neler olacak?

20.05.2019 10:04

İstanbul'da yerel seçimlerin iptal kararının ardından gözler bir kez daha YSK'ya döndü. Seçim iptali ile ilgili kısa kararı açıklayan YSK, bu kararda sandık kurulu başkan ve üyelerinin oluşturulması ve görevlendirilmesinde yapılan usulsüzlüklere dikkat çekmişti. YSK'nın açıklaması beklenen gerekçeli kararında ise bu usulsüzlüklerle birlikte imzasız ve mühürsüz sayım döküm cetvelleri gibi diğer başlıklara da yer vermesi bekleniyor.


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