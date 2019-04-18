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YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazını görüşmek üzere toplandı

18.04.2019 13:47

AK Parti’nin, YSK’ya “olağanüstü itirazı" sonrası hukuki süreç sürerken, İl Seçim Kurulu onca şaibe ve usulsüzlüklere rağmen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’na mazbata verdi. Hukuki süreç devam ediyor. Sadi Güven başkanlığında toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri, bugün AK Parti'nin 3 bavul dolusu belgelerini inceleyeceği ifade edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu aktardı..


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