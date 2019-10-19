YPG/PKK, mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı! 3 SMO askeri yaralandı 19.10.2019 13:30

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı. Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.