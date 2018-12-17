Amerikan askerleri nöbet tutuyor, teröristler hendek kazıyor... Görüntüler Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda en önemli yerlerden biri olan Münbiç kasabasından. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyonu duyurmasının ardından sınır hattı hareketlendi. Türkiye tarafından sınıra sevkiyat sürüyor. Suriye tarafında ise YPG'liler Münbiç kırsalında hendek ve tünel kazıyor. Üstelik o anlarda Amerikan askerleri de nöbet tutuyor.
YPG'liler hendek kazdı, ABD askeri nöbet tuttu!17 Aralık 2018, Pazartesi
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