YPG'li keskin nişancının vurulma anı

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun, 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor.
YPG'li keskin nişancının vurulma anı08 Mart 2018, Perşembe
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