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YPG'li keskin nişancının vurulma anı

08 Mart 2018, Perşembe

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun, 20 Ocak’tan bu yana sürdürdüğü Afrin operasyonu 48. gününde hız kesmeden devam ediyor.

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