Yozgat'ta göle dönen yolda çorba içti! İlginç görüntüler (Video) 19.06.2019 14:12

Türkiye'nin pek çok yerin sağanak yağış etkili oluyor. Bunlardan biri de Yozgat. Yerköy ilçesini vuran sel sonrası çekilen bu görüntüler ise sosyal medyanın en çok konuştuğu anlardan biri haline geldi. Göle dönen yola masa çekip çorba içen adam, çevredeki vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.

Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirirken, Yerköy ilçesinde sağanak yağış sonrası ilginç bir görüntü yaşandı.

İlçe Kaymakamlığı önünde belediye ve itfaiye ekipleri su tahliye işlemi yapıp, trafik polisleri de trafik akışını sağlamak için mücadele ederken bir vatandaş diz kapağına kadar gelen suyun içerisine masa ve sandalye koyup çorba keyfi yaptı.

Vatandaşın çileyi keyfe dönüştürmesi bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Vatandaşın göle dönen yol ortasında çorba keyfini diğer vatandaşlar meraklı gözlerle izlediler. Polis ekiplerinin gelmesiyle esnaf tarafından masa ve sandalyenin kaldırılmasıyla çorba keyfi sona erdi.