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YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi

15.06.2019 20:37

Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi. Ekip otosuna alınan Dursun, sınava gireceği okula getirildi.


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