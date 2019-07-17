YKS 2019 Türkiye birincisi kim oldu? YKS birincisi hangi şehirden çıktı? (Video) 17.07.2019 19:26

Her yıl olduğu gibi bu yıl üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi YKS Türkiye birincisinin kim olduğu. Bu sorunun yanıtı merak ediliyor. YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, adı ne şeklindeki sorulara cevap aranıyor. İşte YKS birincisi...

Her yıl olduğu gibi bu yıl üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konulardan birisi YKS Türkiye birincisinin kim olduğu. Bu sorunun yanıtı merak ediliyor. YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, adı ne şeklindeki sorulara cevap aranıyor. İşte YKS birincisi...

YKS 2019 TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eşit ağırlık (EA) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Cuma Taş, "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum." dedi.

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) tüm sorulara doğru cevap vererek EA puan türünde 500 tam puan alan Ankara Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Cuma Taş, Türkiye birinciliğini elde etti.

Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınava düzenli ve planlı çalışarak hazırlandığını belirterek, "Çok çalışmak her zaman başarı getirmiyor. Benim başarımın arkasındaki en önemli etken doğru şekilde, planlı çalışmak oldu." dedi.

Sınava hazırlanırken sosyal aktivitelere de vakit ayırdığını ifade eden Taş, "Sınava hazırlanırken yoğun çalışmak insanı bunaltıyor. Bu yüzden insan dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Ben boş zamanlarımda ailemle vakit geçirdim, arkadaşlarımla gezdim, okulda sosyal faaliyetlere katıldım." diye konuştu.

Başarılı olmak için öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde kaygı yaşamamalarının önemini vurgulayan Taş, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin heyecan yapmadan, sakin şekilde, kendilerine güvenerek sınava girmeleri gerekiyor. Ailemin ve çevremdekilerin bana güvendiğini hissetmek, benim de kendime olan güvenimi artırdı. Sınavda da sakin şekilde soruları cevapladım ve başarıya ulaştım."

Birinciliğin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincilik hiç beklemiyordum. Çünkü daha önce girdiğim ve tüm sorulara doğru cevap verdiğimi düşündüğüm deneme sınavlarından kötü sonuçlar aldıklarım oldu. Daha önce girdiğim sınavlarda da YKS'deki kadar yüksek başarı elde edememiştim."

"DİPLOMAT OLMAK İSTİYORUM"

Taş, gelecekte diplomat olmak istediğini ifade ederek, "Yıllardır hayalim, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde okumak. Oradan mezun olunca da devletin önemli kademelerinde çalışmak, diplomat olmak istiyorum. Umarım hayallerim gerçekleşir." dedi.