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Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal sömürüsü sosyal medyada dalga konusu oldu

23 Ocak 2019, Çarşamba

Yılmaz Özdil'in yazdığı ve özel basım bahanesiyle tanesini 2 bin 500 liradan sattığı Mustafa Kemal kitabı ile ilgili sosyal medyadaki tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Özdil'e bu vurgunu nedeniyle "Tokatçı" benzetmesi yapıldı.


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