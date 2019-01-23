Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal sömürüsü sosyal medyada dalga konusu oldu 23 Ocak 2019, Çarşamba

Yılmaz Özdil'in yazdığı ve özel basım bahanesiyle tanesini 2 bin 500 liradan sattığı Mustafa Kemal kitabı ile ilgili sosyal medyadaki tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Özdil'e bu vurgunu nedeniyle "Tokatçı" benzetmesi yapıldı.