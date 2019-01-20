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Yılmaz Özdil'den skandal açıklamalar! Dolandırıcı Tosun'a övgü yağdırdı!

20 Ocak 2019, Pazar

"Atatürk" istismarını gelir kapısı haline getiren Yılmaz Özdil skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Çıkardığı kitaplarla Atatürk'ün adını kullanarak milletin duygularını sömüren Sözcü yazarı Özdil, dolandırıcı Mehmet Aydın'a methiyeler dizdi. Özdil yaptığı konuşmada açık açık 'milleti soymak lazım' dedi. Yılmaz Özdil'in skandal açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o anlar...


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