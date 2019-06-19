Yıldırım dehşeti! Ölüler ve yaralılar var 19.06.2019 23:01

Meteoroloji Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı. Kastamonu Sakarya ve Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.