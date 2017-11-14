Yıldırım: 'Atatürkçülük hiçbir siyasi partinin tekelinde değildir!'
14 Kasım 2017, Salı
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP'lilerin başlattığı Atatürkçülük tartışmalarına da değinen Yıldırım; 'Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz.' dedi.
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