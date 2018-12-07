Yerli ve milli Hürjet Ankara'da görücüye çıktı 07 Aralık 2018, Cuma

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı başladı. Fuarda Hürjet'in prototipi yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin gururu Hürjet'in prototipi Ankara'da düzenlenen fuarda görücüye çıktı. Savunma sanayinin göz bebeği olan yerli ve milli Hür-jet'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yardımcı Fuat Oktay ve bakanlar fuarı gezdi. 3 gün sürecek olan fuarla ilgili detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.